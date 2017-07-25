تغريدة من العام 2013 تضع إيفانكا ترامب اليوم في موقفٍ محرج

وجدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسها في موقفٍ محرج بعدما أعاد روّاد تويتر إلى الواجهة تغريدة قديمة لها تكشف اقتباسها الخاطئ من العالم ألبرت أينشتاين.
وتغريدة إيفانكا التي نشرتها في حزيران من العام 2013 كانت "إذا كانت الحقائق لا تتطابق مع النظرية، فإذاً غيّر الحقائق". لكنّ حساب "Greenlight" على تويتر، وهو الممثّل الرسمي لمجموعة ألبرت أينشتاين، أشار أخيراً إلى أنّ العالم الألماني لم يقل يوماً هذه الكلمات.
وأرفق الحساب التغريدة مع نصيحة للسيّدة ترامب تتضمّن توصية بقراءة كتاب "The Ultimate Quotable Einstein" الذي يتضمّن أهمّ أقواله.
وسخر الكثيرون من تغريدة ترامب الخاطئة لكن يبدو أنّها ليست الوحيدة التي وقعت في هذا الخطأ بل الكثير من المواقع الإلكترونية نقلت القول نفسه ونسبته إلى أينشتاين.
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