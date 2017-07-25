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25 تموز 2017 - 07:49
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صور هذا الرجل اجتاحت الانترنت... لن تصدّقوا عمره الحقيقي!

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صور هذا الرجل اجتاحت الانترنت... لن تصدّقوا عمره الحقيقي!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور عارض أزياء سابق من سنغافورة يدعى تشواندو تان الذي احتفل بعيده الخمسين في وقت سابق من العام الجاري.

ولكن الملفت، هو أنه إذا نظرنا الى صور تان على انستغرام، لن نستطيع أن نعرف عمره الحقيقي، إذ إنه يتميّز بوجه جميل لا تظهر عليه علامات التقدم في السن، وجسم رياضي رشيق.
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ويقول تان إن سببي سر شبابه ووسامته هما ممارسة الرياضة بانتظام وعدم الاستحمام في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر. ولكن مما شك فيه أن بعض العوامل الوراثية تلعب دوراً كبيراً في مظهره الخارجي الجميل.

اليكم صوره:
 
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