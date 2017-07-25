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25 تموز 2017 - 07:55
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شابات هذه الدولة هنّ الأكثر بدانة في العالم

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شابات هذه الدولة هنّ الأكثر بدانة في العالم

وجدت دراسة أن أكثر من نصف الفتيات في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة يعانين من مشكلة تراكم الدهون في أجسادهن، وهذا ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالسكري والسرطان.

وقد يبدو أن وزن هؤلاء الفتيات طبيعي جداً، إلا أن تراكم الدهون في منطقة محيط الخصر بنسبة أكثر من نصف وزنهن يكفي لوضعهن في منطقة الخطر.
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ووفقاً للتصنيف العالمي الذي تخضع له أكثر من 30 دولة متقدّمة في العالم، فإن طالبات المدارس في أميركا هنّ الأكثر سمنة، من ثمّ تليهن فتيات المملكة المتحدة.

وفي المتوسط، فإن ما يقارب الـ 87 في المئة من الرجال وأكثر من ثلاثة أرباع النساء في القائمة يعانون من كمية زائدة من الدهون، التي تتخزن حول الوسط بدلاً من أي مكان آخر في جسدهم.

وهذه الأرقام تثير مخاوف جديدة حول زيادة وزن الإناث، خصوصاً في منطقة حول المعدة، وهذا الأمر تزيد مخاطره في سن صغير.

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