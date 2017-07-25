ضبطه وهو يمارس الجنس مع ابنته القاصر... ماذا حصل بعدها؟

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سُجن شاب من إنكلترا بعدما ضبطه والد وهو يمارس الجنس مع ابنته في الـ 14 من عمرها.وقد مثُل الشاب سكوت هيرون، 19 عاماً، أمام المحكمة بعدما خالف قرارها مرتين بعدم الاقتراب من التلميذة في مناسبتين منفصلتين.وبحسب تقارير Daily Record، قد طُلب من الشاب أن يبقى فقط في عنوانين محددين، إلا أنه تمّ احتجازه بعد العثور عليه خارج هذين العنوانين "من دون عذر معقول."وقد أدين الشاب بتهمة ممارسة الجنس بشكل غير قانوني مع فتاة عمرها أقل من 16 عاماً في تموز 2015، عندما عثر عليه والد الفتاة في شقة.ولم يتم إدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، لأنه كان يبلغ من العمر فقط 17 عاماً عند وقوع الحادثة.