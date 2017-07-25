بالفيديو - الراتب 20 ألف دولار والوظيفة... تغيير "لمبة" كلّ 6 أشهر!

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يُؤدّي متسلّقو الأبراج في الدول المتقدّمة مهمّة خطرة إذ يعرّضون حياتهم للخطر بهدف إصلاح أعمدة كهربائية لشركات اتصالات. لكن بالرغم من خطورتها، يتلقى هؤلاء العمال لقاء خدماتهم راتباً سنوياً يصل إلى 67 ألف دولار أحياناً وفق مكتب احصاءات العمل الأميركي.وبسبب المخاطر التي تترافق مع مهنتهم، فإنّ العاملين يجب أن يتمتّعوا بمؤهلات معيّنة كشهادة في الهندسة الكهربائية والخضوع لتدريبات خاصة. ويعمل أكثر من 9900 شخص في هذه الوظيفة في الولايات المتّحدة الأميركية ومن المتوقّع أن يصل الرقم إلى 12 ألف بحلول العام 2020.وتوازياً، حظي فيديو نُشر على موقع يوتيوب في العام 2010 بأكثر من 31 مليون مشاهدة ويُظهر أحد هؤلاء العمّال وهو يؤدي وظيفته ويتسلّق برجاً ارتفاعه 538 متراً فقط لتغيير "اللمبة" على قمة البرج.ويظهر العامل وهو يتسلّق البرج ويحمل معه حقيبة المعدات الكهربائية الثقيلة من دون حبال لحمايته. وذكرت بعض المواقع التي تناقلت الفيديو ونشرته أنّ العامل في هذا البرج يتقاضى 20 ألف دولار لتغيير "اللمبة" مرّة واحدة كلّ 6 أشهر.