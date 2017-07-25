بالصور - إيفانكا وُلدت بنصف وجه... فكيف أصبحت بعد العمليات الجراحية؟

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خضعت محامية سلوفاكيّة تُدعى إيفانكا دازينوفا إلى عمليّة جراحية تصحيحيّة غيّرت حياتها في الولايات المتّحدة بعدما وُلدت بنصف وجه.ووُلدت إيفانكا التي تبلغ من العمر اليوم 30 عاماً بعيب خلقي يُسمّى "متلازمة غولدنهار" سببه عدم النمو الكامل لعظام الجمجمة في الجهة اليمنى من وجهها، ما جعلها ضحيّة المضايقات في طفولتها.وبالرغم من أنّ الأطباء اعتقدوا أنّ هذه الحالة ستتسبّب بوفاتها، إلا أنّ إيفانكا عاشت كلّ حياتها وهي تغطي الجزء المتضرّر من وجهها بشعرها الطويل.وتحدّت إيفانكا كلّ التوقعات الطبيّة وأصبحت أول أوروبية تخضع لعلاجٍ غيّر حياتها في الولايات المتّحدة. وأجرى البروفسور راسيل ريد في شيكاغو عمليتين لها، الأولى استمرت 20 ساعة والثانية 11 ساعة.وستُسافر إيفانكا من جديد إلى شيكاغو في أيلول للخضوع لآخر عملية جراحية لكنها بحاجة إلى تأمين المبلغ اللازم.وتصيب متلازمة غولدنهار حالة من بين 25 ألف ولادة وقد تؤثّر على جهة واحدة من الوجه أو الوجه بأكمله.