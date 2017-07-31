احذروا تبادل الرسائل النصية أثناء عبور الطريق... في هذه المدينة!

قانون جديد يعاقب المواطنين الذين يستخدمون هواتفهم الذكية خلال السير الطرقات

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LBCI News Lebanon

فرضت السلطات الأميركية في مدينة هونولولو بولاية هاواي غرامة مالية على المواطنين الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لإرسال الرسائل النصية أثناء عبورهم الطرقات في محاولةٍ للحدّ من ظاهرة المشي "المشتت" على الطريق.

وستصل الغرامات إلى 99 دولارا فيما تتراوح قيمة الغرامة للمخالفين للمرّة الأولى بين 15 و35 دولار كون الشخص يقترفها للمرّة الأولى.

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وسيدخل القانون الجديد قيد التنفيذ في وقت قريب وتستثني بنوده المكالمات الهاتفية السريعة في الحالات الطارئة.

وأثار القانون الجديد استياء المواطنين الذين اتّهموا السلطات بزيادة الأعباء عليهم.