تحرشوا يشابتين في السعودية ونشروا الفيديو على الانترنت!

الفيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي...

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب في الرياض وهم يتحرّشون بفتاتين في الشارع، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام السعودي.

وما استفز الناشطين على الشبكة الاجتماعيّة أنّ الشباب لم يكتفوا بالتحرّش بالفتاتين فحسب، بل قاموا بالتشهير بهما من خلال تصويرهما ونشر الفيديو عبر تويتر.

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وما إن انتشر مقطع الفيديو حتى أصبح هاشتاغ #تحرش_بفتاه_متبرجه_اعيدو_الهييه الهاشتاغ الأكثر تداولًا في السعودية.

روسيا اليوم"، انقسم المغرّدون بين من يلوم الفتاة على ملابسها غير المعتادة، ومن يدعو إلى استعادة الشرطة الدينية صلاحياتها. وبحسب موقع ""، انقسم المغرّدون بين من يلوم الفتاة على ملابسها غير المعتادة، ومن يدعو إلى استعادة الشرطة الدينية صلاحياتها.

وأضاف الموقع أنّ فرع النيابة العامة في منطقة الرياض تسلّم ملف قضية المتحرشين الثلاثة بفتاتين في أحد طرق شرق العاصمة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وتأسف المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الباتل من وجود بعض الأصوات المهاجمة لعمل المرأة بحجة تعرضها للتحرش، في الوقت الذي لا تطالب به هذه الأصوات بسن النظم الرادعة لهذه الجريمة القبيحة (التحرش) التي لا تعرف جنسا أو مكانا أو زمانا.