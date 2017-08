تداولت وسائل إعلاميّة عالميّة صورًا لطفل ولد على متن طائرة تابعة لشركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية على ارتفاع 11.88 ألف متر فوق المحيط الأطلسي.

وبحسب ما أفدت به التقارير، تم تحويل مسار الطائرة التي كانت متّجهة من بوغوتا في كولومبيا إلى ألمانيا، لتهبط في مطار مانشستر بسبب حالة الولادة المفاجئة.

ولحسن الحظ، ثلاثة أطباء كانوا على متن الطائرة، وبفضل مساعدتهم ومساعدة طاقم العمل ولد الطفل من دون أي تعقيدات.

وعندما حطت الطائرة، نقلت الأم وطفلها على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية اللازمة.

2 happy faces: no wonder, they witnessed the birth of little Nikolai in our #LH543. A great start into the weekend. We wish a #HappyFriday! pic.twitter.com/DK0DMibTlX