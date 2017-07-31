بالفيديو - تكلّمت في شهرها السادس... تعرّفوا إلى "الطفلة المعجزة" زهراء

من هي "الطفلة المعجزة" زهراء؟

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LBCI News Lebanon

ولدت الطفلة زهراء منذ عامين ونصف في العاصمة أنقرة من أب وأم تركيين.

وبعد 3 أشهر من مجيئها إلى العالم، بدأ الوالدان يلاحظان تصرفاتها الغريبة التي أصابتهما بالدهشة.

الهاف بوست، بالنظر لأقرانها كانت تصرفات زهراء مختلفة جدًا، فقد كانت تُحدث ردود فعل عندما يتحدث إليها أحد ما، وتحاول النهوض برفع يديها ورجليها وهي لم تتجاوز الثلاثة أشهر من عمرها. وبحسب موقع، بالنظر لأقرانها كانت تصرفات زهراء مختلفة جدًا، فقد كانت تُحدث ردود فعل عندما يتحدث إليها أحد ما، وتحاول النهوض برفع يديها ورجليها وهي لم تتجاوز الثلاثة أشهر من عمرها.

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فعرضها والدها على الطبيب الذي أخبرهما أنه "من المستحيل أن تكون تتفاعل بوعي مع الناس، وأنه ربما صدفة فقط".

لكن عندما بلغت 6 أشهر من عمرها، بدأت تتحدث إلى والديها بشكل عادي، وما إن أكملت 9 أشهر حتى بدأت تحفظ أدعية وسورًا قرآنية، وذلك بحسب الموقع نقلًا عن والدة الطفلة.

وفي عمر السنة ونصف السنة، بدأت تقرأ الكتب والحكايات، وحفظت النشيد الوطني كاملًا، وتستطيع قراءة كل ما يُطلب منها قراءته.

وتقول والدتها إنها لم تتحدث يومًا أمامها بالإنكليزية وكذلك مربيتها، كما أنها لم تبذل أي جهد في تعليمها، لكن الطفلة حفظت أسماء الأشهر والأرقام والعديد من الكلمات والأغاني بتلك اللغة.



