أسوأ عبارات تقولها الأم لأولادها!

عبارات لا تقوليها لأطفالك...

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LBCI News Lebanon

الأمومة رسالة صعبة وتحقيق أهدافها يتطلب مجهودًا كبيرًا وخاصًا من الأم التي تفقد صبرها في الكثير من الأحيان.

وقد تصبّ غضبها هذا سواء بصراخها في وجه طفلها أو من خلال معاقبته.

لكنّ ثمة بعض العبارات التي لا يجدر بالأم أن تقولها لأطفالها على الإطلاق، منها:

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1- "لماذا لا تكون كشقيقتك أو شقيقك"

ستُشعر هذ العبارة طفلك بأنّه غير مقدر وبأنّ أشقاءه أهم وأفضل منه.

2- "لأنني قلت لا"

هذا أسوأ تبرير تستخدمه الأم لتمنع أولادها عن القيام بأمر معيّن. ويقول خبراء في علم النفس إنّه ينبغي للأهل أن يفسروا لأولادهم عن الأسباب التي جعلتهم يمنعونهم عن القيام بهذا الأمر، مضيفين أنّ ذلك سيعطيهم الشعور بالمسؤوليّة.

3- "اتركني وشأني"

هذه العبارة ستبعد أولادك عنك.