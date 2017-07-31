أميركي ينهي حياة طالب سعودي حرقًا... بسبب حبيبته!

هذا ما فعله انتقامًا بحبيبته!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,أميركا,هذا ما فعله انتقامًا بحبيبته!

LBCI News Lebanon

توفي الطالب السعودي المبتعث في جامعة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية صباح الأحد الماضي، بعدما أضرم مواطن أميركي النار في أحد المباني السكنية في المدينة.

وفي التفاصيل، أشعل الأميركي توماس موناكو البالغ من العمر 28 عامًا شقة تقطن فيها حبيبته وذلك إثر خلاف اندلع بينهما، لكن الحريق امتدّ إلى الشقق الأخرى في المبنى، ليودي بحياة المبتعث السعودي حرقًا فيما كان نائمًا في شقته المجاورة لشقة صديقة الجاني.

الإعلان

أما صديقة الجاني ففوجئت بهذا التصرف، إذ إنه اتصل بها ليخبرها بأنه أغرق الأريكة التي في غرفتها بالبنزين، وأحرق المكان.

الحياة" إنه تلقى خبر الفاجعة وهو في كندا لزيارة ابنته الموجودة مع زوجها المبتعث، وكان من المقرر أن يزور طاهر في وقت لاحق، لكن إرادة الله سبقته، إذ تلقى الخبر وتوجّه إلى أميركا للشروع في إجراءات نقل جثمان ابنه إلى أرض الوطن، لإتمام مراسم الدفن في مسقط رأسه في قرية البطالية في محافظة الأحساء. ومن جهته، قال والد المبتعث المدير التنفيذي السابق لجهاز التنمية السياحية والآثار في الأحساء علي الحاجي لصحيفة "" إنه تلقى خبر الفاجعة وهو في كندا لزيارة ابنته الموجودة مع زوجها المبتعث، وكان من المقرر أن يزور طاهر في وقت لاحق، لكن إرادة الله سبقته، إذ تلقى الخبر وتوجّه إلى أميركا للشروع في إجراءات نقل جثمان ابنه إلى أرض الوطن، لإتمام مراسم الدفن في مسقط رأسه في قرية البطالية في محافظة الأحساء.

وألقت السلطات الأميركية القبض على الجاني، واحتجزته في سجن مقاطعة مولتنوما، ووجهّت إليه تهمًا بالقتل والحرق من الدرجة الأولى.