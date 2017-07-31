سبع وجهات سياحية رائعة بأقل من 30 دولارا في اليوم!

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يعتقد الكثيرون أنّ السفر واكتشاف العالم حكر على الأغنياء دون غيرهم، ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً لأنّ هناك أماكن يمكن زيارتها واكتشافها من دون الحاجة إلى أموال طائلة لحجز الفنادق، المأكولات والأماكن السياحية. إليكم أبرز البلدان التي صنفها موقع Business Insider كأرخص الأماكن للسياحة إذ تحتاجون فيها إلى أقل من 30 دولارا يومياً:: كلفة استئجار غرفة في نزل في هذا البلد لا تتعدى الـ 1.47 دولار في الليلة الواحدة. أمّا الطعام فالطبق الواحد سعره 1.77 دولار أميركي.: سعر الليلة الواحدة في النزل تكلف 6 دولارات أمّا طبق الطعام في المطاعم الرخيصة فهو 3.50 دولار أميركي في حين أن سعر الجعة 2.10 دولار.: بحسب الموقع كلفة النوم في النزل تبلغ 2.93 دولار أميركي وطبق الطعام سعره 2.95 دولار في حين أنّ سعر الجعة (نصف ليتر) 89 سنتاً.: قد يكون هذا البلد من البلدان الأرخص لناحية الإقامة فيه فسعر الليلة الواحدة في النزل هو 50 سنتاً وسعر الوجبة 5 دولار ​أميركي أمّا الجعة فـ 1.38 دولار.: من البلدان الأوروبية الأرخص إذ إنّ كلفة الليلة الواحدة في النزل تبلغ 3.09 دولار أميركي أمّا الوجبة فـ 3.84 دولار في حين أنّ الجعة سعرها هو الأرخص 58 سنتاً.: الأسعار في الهند زهيدة للغاية فسعر الليلة في النزل 2.16 دولار أميركي، سعر الوجبة 2.33 دولار وسعر الجعة 1.55 دولار أميركي.: سعر الوجبة في مصر يبلغ 3.04 دولار أميركي، سعر الليلة في النزل 2.21 دولار أما سعر الجعة فـ 1.19 دولار. نشير إلى أنّ تناول الفلافل، الخبز، ورقائق البطاطس يكلف 50 سنتاً فقط.