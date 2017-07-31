بالصور – شقيقتان تزوجتا في اليوم نفسه... وشهر العسل جماعي!

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تزوّجت شقيقتان لا تفترقان أبداً في اليوم نفسه في حفل زفاف مزدوج وهما تُخططان اليوم لقضاء شهر عسل مزدوج أيضا.وفي التفاصيل، فقد تزوجت كلّ من أنيتا ومنويلا هذا العام وهما تخططان لشهر العسل في تايلاند.وقد علقت أنيتا على حفل الزفاف المزدوج بالقول إنّه كان مميزاً وساحراً للغاية خصوصاً وأنّها كانت بالقرب من شقيقتها وشاركتها هذا اليوم.يُشار إلى أنّ فكرة هذا الزواج جاءت حين كانت أنيتا تحضر لحفل زفافها من ماتيج حيث اقترح هذا الأخير في إحدى الجلسات فكرة زواج مانويلا وأدمير في اليوم نفسه أيضاً.الجدير ذكره، أنّ حفل الزفاف جرى في كرواتيا وبحضور 100 حتى 150 شخص تقريباً.إليكم صور حفل الزفاف: