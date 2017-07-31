بالصورة - ابنة رئيس دولة تتعرض للانتقادات بسبب إرضاع طفلها في العلن!

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تعرضت ابنة رئيس قيرغيزستان الصغرى لموجة من الانتقادات بعدما نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس داخلية وترضع طفلها.وقد اعتبر رواد الانترنت أنّ نشر عليا شاغييفا لهذه الصورة يُظهر المنحى الجنسي للرضاعة، الأمر الذي جعلها تحذف الصورة بعد أشهر على نشرها في نيسان الماضي. نشير إلى أنّ شاغييفا كانت قد علّقت على الصورة بالقول "سأرضع طفلي في الوقت الذي يريد وفي أيّ مكان."وفي حديث مع قناة بي بي سي قالت الشابة إنّ سلوكها وُصف بغير الأخلاقي ولكنّها ردّت بالقول إنّ جسدها ليس عيباً وله وظائف أبرزها تلبية إحتياجات طفلها.الجدير ذكره، أنّ والديّ عليا أيّ الرئيس ألمازبيك أتامباييف وزوجته أعربا عن عدم امتنانهما لنشر الصورة. أمّا شاغييفا فردت على والديها بالقول إنّ الجيل الأصغر سناً هو أقل تحفظاً من جيل الآباء.إليكم الصورة التي أثارت الجدل: