اتصال فاجأ فرق الطوارئ... أفعى غرزت أنيابها في وجه سيدة

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نشرت السلطات الأميركية تسجيلاً لمكالمة طارئة قالت فيها امرأة إنّها مصابة بعضة أفعى من نوع "الأفعى العاصرة" في وجهها.وقد ادعت السيدة البالغة من العمر 45 عاماً أن ثعباناً ضخماً التف حولها وبدأ بعض أنفها.وفي التفاصيل، فقد قالت السيدة إنّها تواجه هجوماً شرساً من الثعابين وأنّ الدماء في كل الأرجاء. نشير إلى أن السيدة البالغة من العمر 45 عاما هي من وسط غرب الولايات المتحدة الأميركية.الجدير ذكره، أنّ رجال الانقاذ وصلوا بعد 4 دقائق وعملوا على إنقاذ السيدة من خلال قطع رأس الثعبان بالسكين. وقد تم نقل السيدة إلى المستشفى ولحسن الحظ حالتها لم تكن خطرة.