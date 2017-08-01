بالصور- ولادة طفل حامل بشقيقه التوأم!

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أُصيب الأطباء في مستشفى بلال الهندي بالصدمة بعدما ولد طفل وهو حامل بشقيقه التوأم!وفي التفاصيل، فقد اكشتف الأطباء وجود جنين ذكر لديه دماغ، يدين وساقين في معدة شقيقه التوأم الذي ولد بصحة جيدة.وبعد إجراء عملية للطفل حديث الولادة تمّت إزالة الجنين الذي يبلغ طوله حوالي 7 سنتيمترات ووزنه 150 غراماً.وتعليقاً على هذه العملية، علّق طبيب الأشعة الدكتور بهافنا ثورات، الذي رصد المشكلة أثناء فحص روتيني للأم أوائل شهر تموز، بالقول إنّ الجنين كان في كيس داخل معدة شقيقه حديث الولادة.نشير إلى أنّ العملية الجراحية التي أجريت للطفل كانت في يوم 20 تموز أيّ بعد 9 أيام على ولادته.والجدير ذكره، أنّ الطفل ووالدته البالغة من العمر 19 عاماً بصحة جيدة جداً، أمّا الجنين غير المكتمل فقد أُرسل إلى المختبر لمعرفة سبب هذه الحادثة.إليكم الصور: