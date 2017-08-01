بالفيديو - عريس لبناني يُفاجئ والدته في حفل زفافه... ماذا طلب منها؟

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نشرت صفحة "Lebanese People" عبر موقع فيسبوك فيديو مدّته 5 دقائق لعريسٍ لبناني قرّر أن يُفاجئ والدته في حفل زفافه.وفي التفاصيل، بدأ الفيديو بصوت رجلٍ يطلب من العروس أن تجلس جانباً لفترةٍ قصيرة، وقام بعدها العريس بالتوجّه نحو سيّدة تجلس بين الحضور طالباً منها مشاركتها الرقصة الأولى ليتبيّن لاحقاً أنّ هذه السيّدة هي والدته.وفي لحظة مؤثرة، راقص العريس والدته وقام بحملها قبل أن يركع ويُقبّل قدمها.هذه الخطوة التي اعتبرها الكثيرون مؤثّرة وجميلة، لم تنل إعجاب جميع من شاهدوا الفيديو، فعلّق البعض بالقول إنّ هذا اليوم هو يوم العروس التي هي بدورها تركت منزل والديها.