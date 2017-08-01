بالصور - مصري يفوز بلقب "رجل العالم" لعام 2017

مسابقة جمال عالمية ضمت 54 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم

Lebanon, news ,lbci ,أخبار Man of the World,مصر,مسابقة جمال عالمية ضمت 54 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم

LBCI News Lebanon

حاز المصري مصطفى جلال على لقب "رجل العالم" أو Man of the World لعام 2017 بعد مشاركته بمسابقة جمال عالمية ضمت 54 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم وأقيمت في مدينة باساي الفلبينية.

اليوم السابع" نقلًا عن صفحة "Missosology Egypt" عبر موقع فيسبوك المهتمة بأخبار مسابقات الجمال في مصر، نجح مصطفى البالغ من العمر 26 عامًا فى جذب الأنظار إليه منذ بداية المسابقة، وحصل على المركز الخامس بعرض الزي الوطني وملابس السباحة، إلا أنه أصيب فى قدمه أثناء تقديمه عرض المواهب. وبحسب موقع "" نقلًا عن صفحة "Missosology Egypt" عبر موقع فيسبوك المهتمة بأخبار مسابقات الجمال في مصر، نجح مصطفى البالغ من العمر 26 عامًا فى جذب الأنظار إليه منذ بداية المسابقة، وحصل على المركز الخامس بعرض الزي الوطني وملابس السباحة، إلا أنه أصيب فى قدمه أثناء تقديمه عرض المواهب.

الإعلان

وشارك في العرض النهائي في المسابقة 15 متسابقًا من بينهم عرب من مصر وفلسطين وسوريا.

وحصل مصطفى على المرتبة الأولي في المسابقة، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفيتنامي نغوين هو لونغ. وفاز الفلسطيني وسيم سحيون بالمركز الثالث.