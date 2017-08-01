ماذا في كواليس محاكمة رونالدو في مسألة التهرب الضريبي؟

رونالدو يمثل أمام المحكمة

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LBCI News Lebanon

مثل لاعب كرة القدم المحترف كريستيانو رونالدو أمام محكمة اسبانيّة حيث أدلى بشهادته في قضية التهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو أي ما يعادل 17.3 مليون دولار.

وغادر نجم ريال مدريد المحكمة بعد انتهاء الجلسة من دون أن يدلي بأي تصريح.

وكان رونالدو قد رفض التهم التي نسبت إليه سابقًا، قائلًا إنّه " مرتاح الضمير".

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واستمرّت الجلسة لفترة ساعة ونصف الساعة في محكمة بوزويلو الابتدائية في مدريد.

وكان في ساحة المحكمة نحو 40 فريق عمل تلفزيوني وأكثر من 100 صحافي، لكن رونالدو تفادى اللقاء بهم ودخل من باب خلفي.