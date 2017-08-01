في الكويت... أراد مقابلة شابة في منزلها فدفع ثمنًا باهظًا!

أراد تصفية حساب مع شابة... وهذا ما حصل به!

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LBCI News Lebanon

دفع مواطن كويتي ثمنًا باهظًا بعدما اقتحم منزلًا ليقابل شابة.

وفي التفاصيل، حاول المواطن التسلل خلسة إلى منزل رجل آخر لمقابلة ابنته لتصفية خلاف نشب بينهما.

لكن الشاب الذي أقدم على فعلته المجنونة هذه فوجئ بسيل من اللكمات التي وجّهها إليه أشقاء الشابة على وجهه عندما رصدوه داخل المنزل.

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الراي الكويتية، أصيب المواطن بجروح بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم. وبحسب صحيفةالكويتية، أصيب المواطن بجروح بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر أمني للصحيفة "غرفة العمليات في وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن الواقعة، فانطلقت إلى المكان دوريات الأمن وسيارات الطوارئ الطبية، وعند وصولهم عثروا على مقتحم المنزل، وكان مصابًا بكسور خطرة وكدمات، فسارع الأطباء إلى إسعافه إلى المستشفى، ليدخله الأطباء غرفة العناية الفائقة، حيث يتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، تحسبًا لأي انتقام لاحق".

وذكر المصدر أن مقتحم المنزل اعتدى أيضا على أحد أشقاء الفتاة وأصابه بجرح طوله 25 سم في الساعد، وعليه سُجلت قضية "دخول مسكن وتبادل ضرب" في المخفر المختص، وأحيلت إلى المباحث وجهات التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم.