بالصور- اقتحمت الغرفة ووضعت الطفلة في كيس بلاستيكي... القصة لم تنته هنا!

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سُجنت سيدة كمبودية لمدّة 11 عاماً بتهمة خطف ابنة أحد أصدقائها البالغة من العمر 5 أشهر ثم رميها بالقرب من صناديق القمامة.وكانت يين سوثيرا، 34 عاماً، تلعب بالورق مع ميس سوفانا، 33 عاماً، وأصدقاء آخرين عندما غادرت الغرفة التي يجلسون فيها نحو منتصف الليل في بنوم بنه- كمبوديا.وقد اقتحمت يين غرفة الطفلة الصغيرة حيث كانت تنام، أغلقت فمها ووضعتها داخل كيس بلاستيكي أسود اللون، واستخدمت حبلاً لتنزلها عبر نافذة الغرفة، ثمّ غادرت يين المكان وذهبت الى المنزل على دراجة نارية ومعها الفتاة.وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة ظهرت فيها الطفلة داخل الكيس البلاستيكي عندما عثر عليها لاحقاً.وقد اعتقلت الشرطة يين، وهي أم لطفلين، بعد هذه الحادثة التي وقعت في آذار الماضي، وقد أدينت الأسبوع الماضي بتهمة الشروع في القتل.وبحسب تقارير المحكمة، فإن يين، وهي أرملة، كانت تخطط لاستخدام الطفلة لابتزاز عائلتها والحصول على فدية.