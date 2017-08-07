بالفيديو - من "كيرلس" إلى "كارلا"... قصة مصري ارتدى فستانًا فور وصوله إلى ألمانيا!

قصة تحول كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية

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LBCI News Lebanon

ما زالت كارلا، التي كانت كيرلس سابقًا، تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد مغادرتها البلاد وتغيير جندرها.

وبحسب موقع "بي بي سي عربي" الإخباري، نشرت كارلا على فيسبوك مؤخرًا تجربتها مع من أصبح حاليا زوجها وكان رد الفعل عاصفا.

وروت كارلا قصتها للموقع قائلة إنّها ولدت في صعيد مصر وإنّها كانت تشعر منذ صغرها بأنها مختلفة عن الصبيان الآخرين.

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ونبهت إحدى المدرسات والدة كارلا لاختلافها عن سائر زملائها، فقرر والدها أن يعرضها على أطباء لتلقي العلاج المناسب.

وتروي كارلا قصة موقفٍ صعب للغاية في المرحلة الإعدادية حينما تعرّضت لتحرش جنسي عنيف للغاية على يد زملائها في الصف، بخاصة بعدما ظهرت عليها الصفات الأنثوية.

فمزقوا ملابسها لأنهم كانوا يريدون أن يعرفوا هل هي ذكر أم أنثى.

أما والدتها فكانت الوحيدة التي تفهمتها ودعمتها وساعدتها عندما أتمت الثامنة عشرة من عمرها على السفر إلى ألمانيا والحصول على اللجوء باعتبارها من المتحولين جنسيًا.

ثم رفعت دعوى قضائية لتسجل نفسها كامرأة. وهناك تعرّفت على زوجها الحالي روبرت. وأشعلت هذه العلاقة مواقع التواصل الاجتماعي.