محطة توقف إعلامياً شهيراً عن العمل بسبب صور خليعة أرسلها لزميلاته

ارسل صورًا فاضحة لزميلاته

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LBCI News Lebanon

أوقفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية مقدم البرامج اريك بولنغ عن العمل على خلفية اتّهامه بإرسال صور خليعة وفاضحة لزميلاته.

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واتّهم بولنغ بالتحرش الجنسي اذ زُعم بأنه يرسل صورا فاضحة مثل صور للعضو الذكري على سبيل المثال منذ فترة طويلة لثلاث من زميلاته.

وباشرت شبكة فوكس نيوز بالتحقيق على الفور بعد انتشار هذه المزاعم، فيما أعلن المحامي الخاص ببولنغ أن الاتهامات غير صحيحة وغير عادلة مشيرًا إلى أنها مجهولة المصدر ولا تستند على أي أدلة.

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وتعتبر هذه الحالة الثالثة من نوعها في هذه الشبكة الإخبارية وأعلن المتحدث باسمها أن بولنغ قد أوقف عن العمل حتى صدور نتائج التحقيقات.