بالصوت - أستاذ مصري يتحرّش بطالبته... "اتصوري عريانة"

تسجيلات لأستاذ جامعي مصري متهم باستغلال الطالبات جنسيًا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أستاذ,مصر,تسجيلات لأستاذ جامعي مصري متهم باستغلال الطالبات جنسيًا

LBCI News Lebanon

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتيّة لأستاذٍ جامعي مصري وهو يبتز إحدى الطالبات جنسيًا ولفظيًا، إذ أمرها بخلع ملابسها وتصوير نفسها، وكتابة إقرار بمساعدته لها ماديًا.

الهاف بوست، شارك الأستاذ بمداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، ليوضح حقيقة التسجيل الذي ادعى أنه مفبرك ويهدف إلى تشويه سمعته. وبحسب موقع، شارك الأستاذ بمداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، ليوضح حقيقة التسجيل الذي ادعى أنه مفبرك ويهدف إلى تشويه سمعته.

الإعلان

وقال أستاذ العلاقات العامة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، "إن التسجيل المتداول كذب ومفبرك، ويستكمل حملة تشويه بدأت ضدي منذ شهرين ولن تتوقف، وأعلم سببها، لكن من المستحيل أن أقوله".

​وعندما سألته الإعلامية إيمان الحصري عن سبب هذه الحملة، أجاب الأستاذ " لا أحد يسألني عن السبب ولا أود الإفصاح عنه، وابحثوا عمّا ينفع البلد".

من جهتها، أعربت الحصري عن تعجبها من موقف الأستاذ، وقالت "لا أعرف سبب اتصاله بالبرنامج، هذه المكالمة تعد اتهامًا جديدًا ضده، والطريقة التي تكلم فيها تؤكد موقفه الضعيف".

وتم تحويل الأستاذ إلى النيابة العامة للتحقيق بشأن الواقعة، وفي حالة ثبوت التهم، سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقه.