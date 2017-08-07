مراهق يشنق نفسه في المنزل... والسبب ثمن تذكرة!

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أقدم مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً على شنق نفسه في منزله خشية من إرساله الى السجن بعدما تلقى غرامة قيمتها نحو 782 دولاراً أميركياً، بحسب معلومات التحقيق.وكان قد تمّ تغريم الشاب جيمي كولثارد، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة السكك الحديدية، إلا أنه شعر بالقلق عندما ارتفعت العقوبة لأن الرسائل المتعلقة بها أرسلت الى عنوان خاطئ.وقد عثر على الشاب جثة في منزله في تشورلي- لانكشاير، من قبل والدته تريسي وودكوك عندما عادت من عملها في آذار هذا العام.والملفت أيضاً، هو أن كولثارد، الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كان مستاء جداً لأنه لم يتمكن من العثور على وظيفة.