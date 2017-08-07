فيديو شاهدته على يوتيوب أنهى حياتها!

لقيت ابنة الـ8 أعوام الأميركيّة مصرعها بعدما شربت ماءً يغلي بواسطة قشة، تنفيذًا لتحدّ انتشر عبر موقع يوتيوب.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، قبلت كياري بوب تحدّي أحد أقاربها بعدما شاهدا سويًا فيديو عبر يوتيوب.

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وقال الموقع نقلًا عن عائلة الفتاة إنّ الأخيرة بدأت بمواجهة صعوبة بالتنفس في غضون دقائق من تنفيذها التحدّي.

ثم فقدت وعيها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأصيبت الفتاة بحروق خطرة في فمها وحلقها، ما سبّب لها مشاكل في التنفس.

وخضعت كياري لسلسلةٍ من العمليات الجراحية الطارئة، بما فيها ثقب القصبة الهوائية.

وقال أقاربها إنَّها كانت قد أبدت علاماتٍ على التحسّن، لكنَّها توفّيت لاحقًا يوم الإثنين في 31 يوليو/حزيران.