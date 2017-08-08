قصة صادمة... رجال إطفاء أشعلوا الحرائق عمداً ليجنوا المال!

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نشرت الشرطة الإيطالية بياناً كشفت من خلاله عن أنها تجري تحقيقاً مع رجال إطفاء متطوعين قد يكونوا متورطين في قضية إشعال الحرائق عمداً لكسب المال.ولفتت الشرطة في البيان الى أن 15 رجل إطفاء يخضعون للتحقيق في قضية احتيال بسبب حرائق اندلعت في عام 2013، علماً أن عدد هذه الحرائق التي اشتعلت عمداً ليس معروفاً لغاية الآن كما أنه لم يتم الكشف عن هويات رجال الإطفاء.ووفقاً للشرطة، فإن المتطوعين كانوا يشعلون النار وينتظرون أن يبلغ الناس عنها، كما إنهم قاموا مرات عدة بالطلب من الأصدقاء أو الأقارب الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ للتبليغ عن حرائق وهمية.وقد تمّ فتح تحقيق في هذه القضية بعدما لاحظت السلطات وجود عدد مرتفع من مكالمات الطوارئ عندما كان هؤلاء المتطوعون في دوام الخدمة، ولفتت السلطات الى أنهم قاموا بإطفاء الحرائق عمداً كي يحصلوا على المال بالمقابل.