بالصور- حمالة صدر فاجأت السيّدات... لكن الإقبال عليها يزداد!

حمالة صدر جديدة

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LBCI News Lebanon

اجتاح منتج جديد مخصص للسيدات وسائل التواصل الإجتماعي حول العالم وهو كناية عن منشفة على شكل حمالة صدر.

وقامت السيدة الأميركية ايرين روبرتسون باختراع "منشفة تاتا" او التاتا تاول وذلك لحماية الجزء العلوي من جسد السيدات من التعرق خلال الطقس الحار.

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كذلك، أرادت روبرتسون تقديم حمالة صدر مناسبة للشعور بالارتياح أثناء الجلوس في المنزل لذلك قامت بانتاج حمالة الصدر التي تشبه ابجزء العلوي من المايوه إلا أنها مصنوعة من نفس قماش المنشفة.