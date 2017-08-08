صفقة العمر... اشتريا شارعاً راقياً في سان فرانسيسكو بأقل من 100 ألف دولار!

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اشترى ثنائي محظوظ شارعاً خاصاً في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية بثمن 90 ألف دولار بعدما عجزت المدينة عن دفع ضريبةٍ قيمتها 14 دولاراً في السنة منذ عقود.ويمتلك المستثمران مايكل تشانغ وتينا لام الشاع الراقي "بريزيدو تيراس" في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، والذي يتضمّن شارعاً خاصاً وحيث المنازل تُباع بملايين الدولارات.وقال سكّان المنطقة إنّهم لم يعلموا بأمر الصفقة إلا بعد اتمامها، ونتيجة لهذه الصفقة، لا يملك السكّان بعد الآن الطريق، الممرات، الأشجار أو الأراضي المشتركة وقد يُجبرون على دفع تعرفة لمواقف السيارات للمالكين الجديدين.ويُعتبر هذا الشارع الخاص من أغلى الأماكن في المدينة إذ تتواجد فيه حماية من حراس على مدار الساعة. لكن المدينة قامت بعرض الشارع للبيع في المزاد العلني بعدما تقاعس اتحاد الملاك عن دفع ضريبة عقارية قيمتها 14 دولاراً سنوياً أي وصلت الضريبة بعد سنوات إلى 944 دولارا.وجرى المزاد العلني عبر الانترنت في العام 2015 وفق ما ذكرت صحيفة San Francisco Chronicle لكن السكّان لم يعلموا بالأمر. وعن الصفقة قال تشانغ للصحيفة "نحن محظوظان جداً".وزايد تشانغ من تايوان ولام من هونغ كونغ بالثمن في المزاد العلني للحصول على الشارع الذي قد يقومان ببيعه من جديد إلى السكّان.ويُطالب سكّان الشارع الراقي اليوم من المدينة أنّ تُبطل عملية البيع.