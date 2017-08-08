قتل ابن عشيقته بعدما ضبطهما بوضعٍ حميم في غرفة النوم!

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توفي طفل مصري يبلغ من العمر سنتين بعدما دفعه عشيق والدته عن السلم في المنزل وذلك حين دخل الغرفة من دون أن يطرق الباب ورآهما بوضعٍ حميم.وفي التفاصيل، تلقّى رئيس فرع البحث الجنائي في منطقة "شبرا الخيمة" في مصر بلاغاً من عمّ الطفل "معاذ" يفيد بوفاته إثر سقوطه عن سلم المنزل وإصابته بنزيفٍ في الفمّ واتّهم الوالدة "هند" بالإهمال والتسبّب بذلك.وبعد التحقيقات، تبيّن لرئيس مباحث منطقة "القليوبية" أنّ والد الطفل يعمل خارج البلاد وأنّ والدته على علاقة عاطفية برجلٍ يُدعى "محمد" كان يترّدد إلى منزلها مدّعياً أنّه شقيقها وكان يُجبر أولادها على اللعب خارج المنزل ليقيم علاقة حميمة مع الزوجة.ويوم وقوع الحادثة، كان الطفل قد صعد إلى غرفة والدته وفتح باب من دون أن يطرقه فقام الرجل بدفعه دون قصد ما تسبّب في سقوطه ووفاته. وألقت السلطات القبض على الزوجة وعشيقها.