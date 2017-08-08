بالفيديو- مدرّس يضرب تلاميذه بطريقة وحشية بالعصا!

مدرّس عنيف يضرب تلاميذه

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي سجّل لحظات رعب عاشها التلاميذ في إحدى مدارس الهند بسبب عنف المدرّس ووحشيته.

وتظهر مشاهد الفيديو التي سجّلها أحد المدرسين صريخ التلاميذ وبكائهم من الألم كما يظهر كيفية تعرّضهم لضربات العصا على أيديهم وأرجلهم.

بالإضافة إلى ذلك، قال المدرّس الذي طُرد على خلفية تسريب مقطع الفيديو بأنّ الضرب من وسائل التعليم، كما صرّح أهل التلاميذ المعنفين أنهم تعرضوا لمضايقات وضغوط من قبل إدارة المدرسة وعناصر الشرطة لإسقاط الشكاوى التي تقدموا بها ضد المدرّس.

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وبحسب ما ذكر موقع المترو البريطاني، تعرضت العصا للكسر إلى جزئين بسبب شدّة الضربات التي وجّهها المدرّس إلى الأطفال.