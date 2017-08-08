خمسة استخدامات غريبة لم تعرفوها عن زبدة الفستق السوداني!

الإعلان

مما لا شكّ فيه أنّ زبدة الفستق السوداني من المكوّنات اللذيذة التي لا غنى عنها في المطبخ. ولكن هل فكرتم يوماً باستخداماتها الغريبة؟ إليكم أبرزها:لتنظيف الأقمشة الجلدية ما عليكم سوى وضع زبدة الفستق السوداني وفرك المكان الذي ترغبون بتنظيفه جيداً قبل إزالة الزبدة بالمناديل الورقية.لإزالة العلكة العالقة في خصلات الشعر ضعوا زبدة الفستق لتسهيل هذه العملية.إذا نفذ منكم كريم الحلاقة ضعوا زبدة الفستق على المكان المراد إزالة الشعر منه كبديل للكريمات.لتحضير شراب الشوكولاتة الساخنة ضعوا الكاكاو مع الحليب الساخن وزبدة الفستق السوداني وتمتعوا بالطعم اللذيذ!إذا كنتم تعانون من شعر خشن ما عليكم سوى استخدام زبدة الفستق السوداني لتنعيمه.