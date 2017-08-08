بالفيديو- إعلان لمضيفات عاريات يثير الجدل في كازاخستان

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أحدثت حملة إعلانية مثيرة للجدل لمكتب سفريات في كازاخستان موجة عارمة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد ظهرت بالفيديو مضيفات الطيران عاريات، مع قبعات ولافتة لإخفاء الأماكن الحساسة في أجسادهن، بهدف الترويج للمكتب Chocotravel.وقد اجتاح فيديو هذه الحملة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد أكثر من 71 ألف مشاهدة على فيسبوك وأكثر من 31 ألف مشاهدة على يوتيوب في اليومين الماضيين.والملفت هو أنه بالرغم من ردود الفعل السلبية التي حصدها هذا الإعلان، فقد تمّ نشر إعلان مماثل في اليوم التالي على فيسبوك ظهر فيه مضيفو طيران شباب.وعلى صفحته على فيسبوك، رد مدير خدمة التذاكر في Chocotravel على الانتقاد قائلاً المقاطع "جريئة وفاحشة ولم نقصد الإساءة"، وأضاف أن هذا الإعلان يظهر النساء بالصورة التي نراها على الشواطئ، وتساءل مستغرباً:" هل تهاجمون الشابات اللواتي يرتدين التنانير وملابس السباحة؟".