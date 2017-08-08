بالصور - دخلت المستشفى بسبب ألمٍ في بطنها... لن تصدقوا ماذا اكتشف الأطباء!

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استخرج الأطباء سلك تقويم أسنان يبلغ طوله سبعة سنتيمترات من بطن شابة عمرها 30 عاماً بعد مرور نحو 10 أعوام على وجوده في بطنها.وقد دخلت الشابة قسم الطوارئ في مستشفى بيرث الأسترالي بسبب ألم في بطنها استمرّ لمدة يومين وبعد فحص بالأشعة المقطعية تم رصد وجود جسم معدني على شكل سلك في بطنها.وبحسب تقارير BMJ Case، فقد خضعت الشابة بعد الفحص لعملية جراحية فورية لإزالة الجسم، الذي سرعان ما تبيّن أنه قطعة من أسلاك تقويم الأسنان طولها سبعة سنتيمترات.ويشار الى أن الأطباء في البداية كانوا قد ظنوا أن الشابة ابتلعت عن طريق الخطأ شوكة من عظمة السمك أو ما يعرف بـ "حسكة" أو شيء آخر بحجم مماثل.وفي سياق متصل، قالت الشابة إنها وضعت مقوم الأسنان في فمها قبل أكثر من 10 سنوات إلا أنها لا تتذكر أنها ابتلعت سلكاً منه.