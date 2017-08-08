العارضة البريطانية تكشف تفاصيل اختطافها... كانت ستُباع في الشرق الأوسط لممارسة الجنس!

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كشفت عارضة الأزياء البريطانية كلوي إيلنغ التي اختُطفت من قبل عصابة إيطالية بعد تخديرها بمادة كيتامين، أنّ الخاطفين أخبروها أنّها ستُباع عبر الانترنت للممارسة الجنس في الشرق الأوسط.وفي التفاصيل، فقد أشار محامي الشابة، فرنشيسكو بيشي لقناة "بي بي سي" إلى أنّ موكلته كلوي أجبرت على القيام بأمور عدّة تحت الإكراه بعدما تمّ اختطافها لمدة خمسة أيام من قبل عصابة تُدعى "الموت الأسود".نُشير إلى أنّ الشابة البالغة من العمر 20 عاماً عادت إلى منزلها يوم الأحد بعد 26 يوماً على سفرها إلى ميلانو.وقد حاول الخاطفون بيعها عبر الانترنت مقابل حوالي 300 ألف دولار أميركي كما طلبوا من وكيل أعمالها دفع الفدية لإطلاق سراحها.الجدير ذكره، أنّ السلطات في إيطاليا، بولندا وبريطانيا تحقق حاليا في الحادثة وقد تمّ القبض على رجل بولندي الجنسية يدعى ووكاش هيربا بتهمة خطف كلوي.