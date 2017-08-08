بالصور- شوارع ساو باولو تضج بنساء تتنافسن على لقب صاحبة "أجمل مؤخرة"

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تضج شوارع مدينة ساو باولو بعارضات أزياء يتحضرن لمسابقة أجمل مؤخرة في البرازيل.والملفت هو أن المسابقة تضمّ 27 مشاركة من بينهن عارضة أزياء بلايبوي وهي أول أميركية مشاركة في هذا الحدث، وعارضة أزياء برازيلية تدعى روبيا ماشادو، وهي ممثلة ولاية توكانتينس، قد بترت ساقها بعدما دهسها حبيبها السابق قبل سنوات عدة.وسيكون على الجمهور مهمة اختيار أي من الفتيات الـ27 سيشاركن في نهائيات هذه المسابقة التي ستقام في تشرين الأول المقبل بهدف اختيار المؤخرة الأكثر إثارة في البلاد.ويشار الى أن المنافسة في هذه المسابقة شرسة إذ ستصل فقط 15 مشتركة الى المباراة النهائية. إضافة الى أن مسابقة هذا العام 'أكثر أناقة' من الماضي، إذ يمنع مشاركة صاحبات المؤخرات التي يتجاوز حجمها 107 سنتيمترات.كذلك، ستحصل الفائزة على جوائز عدّة، بالإضافة إلى النجومية، وعلى مبلغ نقدي كبير وجلسة تصويرية لغلاف مجلة رجال شعبية.ويذكر أنّ مسابقة أجمل مؤخرة بدأت لأولّ مرة منذ سبع سنوات وتطورت لتصبح مسابقة بين عارضات الأزياء في البرازيل.وستمضي المتسابقات الأشهر الثلاثة القادمة وهن يحاولن كل ما بوسعهن لكسب أصوات الجماهير لحصد مكان في المباراة النهائية في 6 تشرين الثاني.