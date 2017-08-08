بالصور - امتلك منزل الأحلام مع شاطئه الخاص بأقل من 400 ألف دولار!

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هل تمنّيت يوماً لو أنّه كان بمقدورك أن تمتلك شاطئاً؟ اليوم قد تستطيع أن تُحقّق حلمك وتشتري منزلاً مع شاطئه الخاص بقيمة 324 ألف دولار.وقالت شركة "آر كي أند سونز" للوكلاء العقاريين إنّ شاطئ "ساندرفوت" الذي يقع في ساحل بيمبروكشاير، وهو جزء من حديقة ويلز الوطنية الساحلية بالقرب من تينبي، من أكثر الأماكن الذي يقصدها السياح في ساوث ويلز.وينوي المالك الحالي للعقار، الذي تصل مساحته إلى 8903 متراً مربعاً، أدريان ألفورد التقاعد في نهاية الصيف فعرض الشاطئ مع المنزل للبيع وفق ما ذكر موقع Daily Express.وقال ألفورد البالغ من العمر 50 عاماً إنّه ينوي البحث عن استثمارٍ آخر للعمل فيه مع زوجته وابنه "نحن نستقبل العائلات التي تنوي البحث عن تجربة مميّزة بجانب الشاطئ، ونبيع البوظة والمشروبات الساخنة والباردة بالإضافة إلى تأجير الكراسي والقوارب".