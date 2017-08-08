قائدة طائرة ألمانية تتباهى بصور يومياتها المثيرة على انستغرام!

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New (Neuer) Blogpost 📝 My Top 10 Travel Tips for SANTORINI 🇬🇷💙 Meine Top 10 Reisetipps for SANTORINI ☀️ | WWW.PILOTMADELEINE.DE (Link in Bio) 😘 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Aug 8, 2017 at 5:16am PDT

Romantic dinner 🍴 in Santorini 🇬🇷 with sailing boats ⛵️ & roses 🌹 What could I even ask for more? ☺️❤️ A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Aug 3, 2017 at 9:07am PDT

If this ain't Pool Goals 💦 then I don't know what is 🙈 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jul 31, 2017 at 3:09am PDT

Hard to believe this place is real 😱 ______ See more scary but stunning videos on Insta Stories 💙 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jul 29, 2017 at 1:37am PDT

This is my 3rd time in SANTORINI 🇬🇷 each time I fall in love with this magic place ✨ even harder 💘 So happy to be able to take you guys along with me 🤗 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jul 24, 2017 at 10:25am PDT

Is this place even real?! 😱 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jul 22, 2017 at 1:06am PDT

Having the pool all to myself this beautiful morning in Malta 💙 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jul 4, 2017 at 3:36am PDT

#flashbackfriday to my @livelokai Balance Trip - my most memorable trip around Thailand 🇹🇭 #WearYourWorld #livelokai *Anzeige/ad* A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jun 30, 2017 at 6:26am PDT

Chasing Waterfalls 💦💦💦 in Bali 🌺 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jun 29, 2017 at 10:52am PDT

Swimming in one of the most famous pools in the world 💦🌺💙 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jun 26, 2017 at 4:21am PDT

BORA BORA stole my heart 💔 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jun 9, 2017 at 9:49am PDT

BORA BORA has become to one of my favorite places ever!! 😍 What is your favorite place in the world? 🌍 A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on Jun 5, 2017 at 8:22am PDT

تحظى قائدة طائرة ألمانية بمتابعة أكثر من 750 ألف مستخدم على تطبيق انستغرام وذلك بفضل الصور المذهلة التي تنشرها لأجمل الأماكن من كافة أنحاء العالم.وتلتقط مادلين شنايدر من ميونخ والتي تُعرف أيضاً باسم القائدة مادلين، صوراً من حياتها اليومية إذ لا تتردّد في نشر صورها خلال ممارسة اليوغا أثناء غروب الشمس أو الاسترخاء بجانب حوض السباحة في أجمل المناطق.وتعمل مادلين حالياً كمدوّنة سياحة بوقتٍ كامل لحين تحصل على وظيفة ملائمة في إحدى شركات الطيران. وتكتب مادلين عبر مدوّنتها الإلكترونية عن أجمل الأماكن التي تقصدها وعن أفضل الوجهات السياحية.وتلّقت مادلين دروساً في قيادة الطائرات لكنّها قرّرت أن تُكمل دراساتها العليا في مجال إدارة الأعمال حين لم تجد وظيفة ملائمة. وعندها بدأت مادلين بنشر يومياتها على انستغرام، يوتيوب وعبر مدوّنتها الخاصة.