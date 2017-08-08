منوعات
08 آب 2017 - 18:43
Back

قائدة طائرة ألمانية تتباهى بصور يومياتها المثيرة على انستغرام!

تنشر باستمرار صورها من مختلف أنحاء العالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار انستغرام, ميونخ, المانيا,قائدة طائرة,تنشر باستمرار صورها من مختلف أنحاء العالم
episodes
قائدة طائرة ألمانية تتباهى بصور يومياتها المثيرة على انستغرام!
تحظى قائدة طائرة ألمانية بمتابعة أكثر من 750 ألف مستخدم على تطبيق انستغرام وذلك بفضل الصور المذهلة التي تنشرها لأجمل الأماكن من كافة أنحاء العالم.

وتلتقط مادلين شنايدر من ميونخ والتي تُعرف أيضاً باسم القائدة مادلين، صوراً من حياتها اليومية إذ لا تتردّد في نشر صورها خلال ممارسة اليوغا أثناء غروب الشمس أو الاسترخاء بجانب حوض السباحة في أجمل المناطق.
الإعلان

وتعمل مادلين حالياً كمدوّنة سياحة بوقتٍ كامل لحين تحصل على وظيفة ملائمة في إحدى شركات الطيران. وتكتب مادلين عبر مدوّنتها الإلكترونية عن أجمل الأماكن التي تقصدها وعن أفضل الوجهات السياحية.

وتلّقت مادلين دروساً في قيادة الطائرات لكنّها قرّرت أن تُكمل دراساتها العليا في مجال إدارة الأعمال حين لم تجد وظيفة ملائمة. وعندها بدأت مادلين بنشر يومياتها على انستغرام، يوتيوب وعبر مدوّنتها الخاصة.


 

Romantic dinner 🍴 in Santorini 🇬🇷 with sailing boats ⛵️ & roses 🌹 What could I even ask for more? ☺️❤️

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on



 

If this ain't Pool Goals 💦 then I don't know what is 🙈

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

Hard to believe this place is real 😱 ______ See more scary but stunning videos on Insta Stories 💙

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on



 

Is this place even real?! 😱

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

Having the pool all to myself this beautiful morning in Malta 💙

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

#flashbackfriday to my @livelokai Balance Trip - my most memorable trip around Thailand 🇹🇭 #WearYourWorld #livelokai *Anzeige/ad*

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

Chasing Waterfalls 💦💦💦 in Bali 🌺

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

Swimming in one of the most famous pools in the world 💦🌺💙

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

BORA BORA stole my heart 💔

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


 

BORA BORA has become to one of my favorite places ever!! 😍 What is your favorite place in the world? 🌍

A post shared by MADELEINE ✈️💕 (@pilotmadeleine) on


إقرأ أيضاً