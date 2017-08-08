قائدة طائرة ألمانية تتباهى بصور يومياتها المثيرة على انستغرام!

تحظى قائدة طائرة ألمانية بمتابعة أكثر من 750 ألف مستخدم على تطبيق انستغرام وذلك بفضل الصور المذهلة التي تنشرها لأجمل الأماكن من كافة أنحاء العالم.
وتلتقط مادلين شنايدر من ميونخ والتي تُعرف أيضاً باسم القائدة مادلين، صوراً من حياتها اليومية إذ لا تتردّد في نشر صورها خلال ممارسة اليوغا أثناء غروب الشمس أو الاسترخاء بجانب حوض السباحة في أجمل المناطق.
وتعمل مادلين حالياً كمدوّنة سياحة بوقتٍ كامل لحين تحصل على وظيفة ملائمة في إحدى شركات الطيران. وتكتب مادلين عبر مدوّنتها الإلكترونية عن أجمل الأماكن التي تقصدها وعن أفضل الوجهات السياحية.
وتلّقت مادلين دروساً في قيادة الطائرات لكنّها قرّرت أن تُكمل دراساتها العليا في مجال إدارة الأعمال حين لم تجد وظيفة ملائمة. وعندها بدأت مادلين بنشر يومياتها على انستغرام، يوتيوب وعبر مدوّنتها الخاصة.