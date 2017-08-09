فيديو مؤثر... هدية مميزة من حفيد لجدته في عيد ميلادها الـ98!

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قدم رجل لجدّته في عيد ميلادها الـ98 "أفضل" هدية يمكن أن تتلقاها، إذ غنى لها مباشرة أغنية كان يقدمها لها كل عام بواسطة الهاتف.وكانت الجدة قد علّمت حفيدها آش رويز عندما كان عمره ثماني سنوات فقط أغنية " Unforgettable" لـ نات كينغ كول، ومنذ ذلك الوقت بدأ آش يغني لها هذه الأغنية في عيد ميلادها.ولفت الشاب الى أنه يمتلك ذكريات ثمينة مع جدته التي أشار الى أنها كانت تمتلك صوتاً جميلاً. وأوضح آش أن جدّته فقدت قدراتها الغنائية عندما بلغت أواخر الثمانينات من عمرها، وشدّد على أنه استمر بتنفيذ التقليد السنوي الذي اتبعاه لسنوات عدة، بالرغم من أن ظروف الحياة أبعدتهما عن بعضهما البعض، وذلك عبر السكايب أو الهاتف.وقد نشر آش، وهو من مقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، الفيديو الذي وثّق هذه الحادثة على فيسبوك، وقد أظهر الشريط التأثر الكبير الذي كان يخيّم على الأجواء في عيد ميلاد الجدة في 27 تموز الفائت.وفي حديث مع صحيفة الدايلي مايل، قال آش إنه يأمل أن يكون هذا الفيديو مصدر إلهام للناس لتمضية المزيد من الوقت مع ذويهم، بالأخص عندما يصبحون في سن متقدم.