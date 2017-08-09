بعد يوم واحد على زواجهما... توفيا معا!

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توفي زوجان يبلغان من العمر 19 عاماً بحادث سير بعد يوم واحد على زواجهما.وكان أوستن ويسون وريبيكا بوما، قد تزوجا يوم الجمعة، ولكن يوم السبت ارتطمت الشاحنة التى كانا يستقلانها على الطرق الوعرة بشجرة، فتوفي ويسون على الفور، إلا أن بوما توفيت في صباح يوم الإثنين في المستشفى، بحسب تقارير The Wichita Eagle.ووفقاً لـKCTV 5، فإن ويسون، الذي كان يقود الشاحنة، فقد السيطرة أثناء القيادة، إلا أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات ما حصل.وقد التقى الزوجان للمرة الأولى في رحلة الى جنوب افريقيا خلال شهر شباط من هذا العام، ومع حلول شهر حزيران أعلنا عن نيتهما بالزواج.كذلك، فقد قررا أيضاً أن ينتقلا للعيش من كانساس، حيث كانا يذهبان إلى الكلية قبل إكمال المزيد من الرحلات معاً، الى Grand Rapids في ميشيغان.