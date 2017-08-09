بالفيديو - موظف في BBC يفاجئ الجميع بما كان يشاهده خلال البث المباشر

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أصيب الجمهور الذي كان يشاهد قناة BBC الساعة العاشرة مساء بصدمة كبيرة عندما ظهرت سيدة تكشف عن ثدييها على شاشة الكومبيوتر خلف المقدمة صوفي راورث.وقد شوهد موظف في BBC كان يجلس على كرسي ويضع سماعات الرأس وهو يشاهد امرأة تزيل حمالة صدرها. وكانت السيدة راورث، 49 عاماً، تقدم فقرة مباشرة على الهواء عن انتصار فريق الكريكيت الإنجليزي على جنوب أفريقيا، إلا أن المشاهدين رأوا هذا المشهد الذي ظهر على الشاشة خلفها، إذ كان نحو 3.8 مليون شخص يشاهدون العرض.وقد غرّد أحد مستخدمي تويتر مشيراً الى المحطة قائلاً: لماذا يوجد مقطع جنسي خلف إحدى مقدمات النشرة الإخبارية لديكم أثناء عرض تقرير؟".وأظهر المقطع الذي يعتقد أنه مشهد من فيلم حركة ممثلة ترتدي سترة سوداء واقفة أمام رجل، وسرعان ما خلعت ملابسها وكشفت عن ثدييها. وقد قالت BBC إنها تحقق في الحادثة.