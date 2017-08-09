بالصور - كورتني كارديشيان تختاز دولة عربية لقضاء إجازة مع حبيبها الجزائري

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RAIDERS OF THE LOST ARC A post shared by Simon Huck (@simonhuck) on Aug 8, 2017 at 11:48am PDT

The Great Sphinx A post shared by Simon Huck (@simonhuck) on Aug 9, 2017 at 5:26am PDT

تنتشر في الآونة الأخيرة الأخبار عن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارديشيان وحبيبها الجزائري يونس بينجما الذي يصغرها بـ 15 سنة.وتمضي كورتني (38 عاماً) حالياً رحلة استجمامية في مصر مع حبيبها البالغ من العمر 23 عاماً وحرصت جيّداً على نشر صور التجربة الممتعة مع متابعيها عبر تطبيق انستغرام.وسافرت كورتني مع يونس على متن طائرةٍ خاصة برفقة بعض الأصدقاء وبدأت رحلتهم في القاهرة. ونشرت كورتني صورتها ببكيني أزرق اللون.يُذكر أنّ لكوتني ثلاثة أولاد من حبيبها السابق سكوت ديسيك وهم مايسون (7 أعوام)، بينيلوبي (4 أعوام) وراين (عامين).