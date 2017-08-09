بالصور - كورتني كارديشيان تختاز دولة عربية لقضاء إجازة مع حبيبها الجزائري

تنتشر في الآونة الأخيرة الأخبار عن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارديشيان وحبيبها الجزائري يونس بينجما الذي يصغرها بـ 15 سنة.
وتمضي كورتني (38 عاماً) حالياً رحلة استجمامية في مصر مع حبيبها البالغ من العمر 23 عاماً وحرصت جيّداً على نشر صور التجربة الممتعة مع متابعيها عبر تطبيق انستغرام.
وسافرت كورتني مع يونس على متن طائرةٍ خاصة برفقة بعض الأصدقاء وبدأت رحلتهم في القاهرة. ونشرت كورتني صورتها ببكيني أزرق اللون.
يُذكر أنّ لكوتني ثلاثة أولاد من حبيبها السابق سكوت ديسيك وهم مايسون (7 أعوام)، بينيلوبي (4 أعوام) وراين (عامين).
The Great Sphinx
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