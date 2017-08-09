يوم فرحتهما تحوّل إلى مأساة... العروس قُتلت وسط الطريق!

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قُتلت شابة روسية أثناء توجّهها بسيّارتها إلى حفل زفافها وذلك بعد تعرّضها لحادث سير مروع.وفي التفاصيل، كانت الشابة جيزيل زاكيروفا (23 عاماً) في طريقها إلى ملاقاة عريسها حين انتهت من تسريح شعرها وبعدما تزوجا مدنياً. لكن يوم فرحتهما تحوّل إلى مأساة حين تعرّضت العروس لحادث سير في منطقة باشكورتوستان الروسية.وتوفيت العروس لحظة وقوع الحادث وكانت جثّتها مرمية على الأرض تحت غطاء. وتعرّضت الشابة التي كانت بجانبها داخل السيارة إلى جروح خطرة نُقلت على اثرها إلى المستشفى.وكانت قد اصطدمت سيّارة تقودها سيّدة في الـ 31 من عمرها بسيارة جيزيل.