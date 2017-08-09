أيها الرجال... لا تقولوا هذه العبارات لحبيباتكم!

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قد يتفوّه الرجل في بعض الأحيان بعبارات عدة تسبب الأذى لحبيبته.لذلك، سنقدّم لكم في ما يلي 4 عبارات لا ينبغي أن يقولها الرجل لشريكته.- لا أحب أصدقاءك: لا تحب الفتاة أن تسمع من حبيبها عبارات "سيئة" عن أصدقائها وبالتالي فهي لن تقبل منه أي نقد في هذا الموضوع.- ماذا ترتدين؟: غالباً ما تميل المرأة الى إعطاء رأيها بملابس الرجال إلا انها لا تقبل أن ينتقد الرجل ثيابها. هذا الأمر قد يكون لأن المرأة تعطي أهمية كبرى لإطلالتها ومظهرها، وبالتالي فإن تلقيها للنقد قد يؤثر سلباً على ثقتها وتقديرها لنفسها.- توقفي عن المبالغة: تعتبر المرأة بشكل عام أكثر عاطفية من الرجل، لذلك غالباً ما يعتقد الأخير أن ردود فعلها مبالغ بها.- كنت على خطأ: تعتبر هذه العبارة شكاً بصدقية المرأة فتشعر بالانزعاج لدى سماعها.