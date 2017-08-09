بالفيديو- حاول لفت انتباه شابة على البحر... ما حصل معه لم يكن متوقعاً!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر رجلاً على مضخة نفاثة أو hydro-jet كان حاول الدردشة مع شابة تشاهده إلا أن ما حصل معه لم يكن متوقعاً.وبحسب اللقطات التي وثّقت الحادثة، فقد ظهر شاب، لم تحدد هويته، وهو يستعرض مهاراته المثيرة للإعجاب على المضخة النفاثة فوق الماء. وقد بدأ الرجل بالرقص على أنغام الموسيقى بينما كان حشد من الجمع يشاهده.إلا أن إحدى المتفرجات بالبيكيني لفتت نظر الشاب، وعندما قرر الأخير الاقتراب منها أثناء العرض ذهبت الأمور باتجاه معاكس، إذ دفعت المضخة بالشاب فارتطم رأسه بمكبرات الصوت أمام الحشود.ولحسن الحظ، كان الشاب يرتدي خلال هذه الحادثة، التي لم يتم تحديد مكان وقوعها، خوذة على رأسه.