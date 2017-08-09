بالفيديو - على أنغام "تحت أرزك يا لبنان"... لبنانيون احتفلوا على متن الطائرة

أجواء من الفرح والبهجة على متن احدى الطائرات...

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LBCI News Lebanon

تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من على متن طائرة متجهة الى الأراضي اللبنانية، حيث عمد الركاب اللبنانيون على الرقص وغناء أغنية "تحت أرزك يا لبنان حابب والله أعيش وموت"، وسط أجواء من الفرح والبهجة.