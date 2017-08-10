بالصور - بعد الفيديو الغريب لابنته الكبرى... إليكم ماذا فعلت الابنة الصغرى لباراك أوباما!

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بعدما نشرت المواقع الإخبارية فيديو لماليا أوباما، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهي ترقص بطريقةٍ غريبة خلال المهرجان الموسيقي السنوي "لولا بالوزا" في شيكاغو، ها هي اليوم المواقع نفسها تنشر صوراً لشقيقتها الصغرى ساشا.وفي التفاصيل، انتشرت صور لساشا البالغة من العمر 16 عاماً وهي تتقرّب من شاب قيل إنّه يُدعى "مات" بعد فترةٍ قصيرة من التعرّف عليه للمرّة الأولى. ونشر أحد الأشخاص عبر تطبيق سناب تشات صورة لها مع الشاب الغريب.لكن الصورة الثانية التي انتشرت لساشا أظهرتها وهي تُقبّل الشاب وسط آلاف الأشخاص الذين كانوا يشاركون في مهرجان "لولا بالوزا".