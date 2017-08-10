شركة طيران سعودية تفرض قواعد صارمة على لباس المسافرين!

شركة طيران سعودية تفرض ضوابط على لباس المسافرين

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LBCI News Lebanon

نشرت شركة طيران سعودية منذ بضعة أيام على موقعها قرارًا جديدًا يفرض ضوابط على لباس المسافرين الذين يختارون السفر على متن طائراتها.

وطلبت الشركة من الركاب ارتداء ملابس محتشمة لا تتسبب بأي إحراج او إساءة إلى المسافرين الآخرين مثل الألبسة التي تكشف عن ساقي ويدي السيدات أو السراويل القصيرة للرجال.

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إلا أن هذا القرار لم يمر مرور الكرام بل أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المسافرين خصوصًا هؤلاء الذين لم يعلموا من قبل بالقرار، فشعروا بالحرج والمضايقة أمام المسافرين الآخرين.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومستنكر لهذا القرار، فيما شدّد معظمهم أنّ ذلك لن يشجّع السياح على زيارة السعودية.