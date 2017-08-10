أغلى منزل في أميركا للبيع... والسعر خيالي!

للبيع... أغلى منزل أميركي

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LBCI News Lebanon

أصبح قصر الملياردير الراحل جيرولد بيرينشيو متاحًا للبيع مقابل 350 مليون دولار، ما يجعله أغلى منزل أميركي.

ويشكل هذا القصر الحجري، الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربع والذي صممه المهندس المعماري سومنر سبولدينغ عام 1933، جزءا من عقارات "بيل-إير" التي أطلق عليها بيرينشيو اسم "تشارتويل".

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وقد يكون القصر مألوفًا للأشخاص الذين تابعوا المسلسل التلفزيوني "ذي بيفرلي هيلبيليز".

ويضم القصر، المستوحى من التصميم الفرنسي الكلاسيكي في القرن الثامن عشر، قبو نبيذ وصالون رسمي وقاعة رقص وغرفة طعام.

وتجد في الخارج ملعبًا للتنس ودار ضيافة والحدائق المشذبة وحمام سباحة بمساحة 75 قدمًا، ومنطقة اصطفاف تتسع لـ40 سيارة.

وتوفي مالكه الذي كان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمحطة "يونيفيزيون" (Univision) عن عمر ناهز 86 عامًا.

وتم تجنيد عدد كبير من وكلاء العقارات في لوس أنجلوس للمساعدة في بيع القصر، بالإضافة إلى عقارات وأملاك أخرى لبيرينشيو.